Эксперт Байдильдинов: выход ОАЭ из ОПЕК может стать началом «ценовой войны»

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Решение Объединенных Арабских Эмиратов выйти из ОПЕК и ОПЕК+ было ожидаемо в условиях роста стоимости нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке, а также роста добычи в других странах. Это решение может спровоцировать «ценовую войну» на нефтяном рынке. Такое мнение высказал ТАСС эксперт в сфере нефтяной отрасли из Казахстана Олжас Байдильдинов.
«Это начало ценовой войны. Думаю, что где-то к концу года, когда нормализуется ситуация на Ближнем Востоке, цены вернутся на уровень $60-$70 за баррель. Очевидно, что это ценовая война, она продлится довольно долгий период», — сказал он.
По его словам, в ОАЭ были недовольны тем, что страна, как участница ОПЕК и ОПЕК+, должна была сдерживать рост добычи нефти при том, что другие государства, не присоединившиеся к соглашениям, ее наращивают. ОАЭ обладают резервами для ее увеличения, а также низкой себестоимостью добычи, добавил эксперт. «[Было] очевидно, что в какой-то момент их терпение лопнет, и они скажут: зачем мы будем жертвовать своей добычей, своей долей, пока другие наращивают добычу, и цены растут», — отметил Байдильдинов.
Он напомнил, что у ОАЭ были планы нарастить добычу к 2027 году до 5 млн баррелей в сутки. «Сейчас они добывают 3,4−3,5 млн. Получается, что вот этот дополнительный прирост, если по текущим ценам брать, это где-то $150 млн в день или $55 млрд в год. Естественно, для любой экономики это большая сумма, и ОАЭ не хотят ее терять», — сказал он.
Также он считает, что Казахстан, который является участником сделки ОПЕК+, «не мог выполнить это соглашение просто физически», так как основная доля добычи в стране обеспечивается крупными месторождениями Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, которые разрабатываются международными консорциумами, а они «никогда не присоединялись ни к каким соглашениям». «И они добывают, естественно, больше, с учетом того, что ценовая конъюнктура складывается довольно хорошая. Монархии Персидского залива, очевидно, были давно недовольны Казахстаном. Это, в принципе, ни для кого не секрет, и СМИ писали об этом, и они это озвучивали. Казахстан не выполнял эти обязательства», — сказал собеседник агентства. По мнению Байдильдинова, «ценовая война» на рынке нефти может пойти и по такому сценарию, что страны, которые не выполняли обязательства в рамках ОПЕК+, могут «сами постучатся потом к Персидскому заливу» и сказать, что они передумали и будут сокращать добычу.
Ранее эмиратское государственное агентство WAM сообщило, что ОАЭ решили выйти из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. При этом ОАЭ заверили, что разделяют стремление к стабилизации мирового топливного рынка. В Минэнерго Казахстана 29 апреля сообщили, что вопрос об изменении формата участия республики в сделке ОПЕК+ не стоит на повестке дня.