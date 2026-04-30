Эксперт Байдильдинов: выход ОАЭ из ОПЕК может стать началом «ценовой войны»

Также он считает, что Казахстан, который является участником сделки ОПЕК+, «не мог выполнить это соглашение просто физически», так как основная доля добычи в стране обеспечивается крупными месторождениями Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, которые разрабатываются международными консорциумами, а они «никогда не присоединялись ни к каким соглашениям». «И они добывают, естественно, больше, с учетом того, что ценовая конъюнктура складывается довольно хорошая. Монархии Персидского залива, очевидно, были давно недовольны Казахстаном. Это, в принципе, ни для кого не секрет, и СМИ писали об этом, и они это озвучивали. Казахстан не выполнял эти обязательства», — сказал собеседник агентства. По мнению Байдильдинова, «ценовая война» на рынке нефти может пойти и по такому сценарию, что страны, которые не выполняли обязательства в рамках ОПЕК+, могут «сами постучатся потом к Персидскому заливу» и сказать, что они передумали и будут сокращать добычу.