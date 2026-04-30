Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топливо дорожает на волгоградских АЗС

В Волгоградской области за неделю зафиксировано подорожание дизельного топлива и самых популярных.

В Волгоградской области за неделю зафиксировано подорожание дизельного топлива и самых популярных марок бензина — АИ-92 и АИ-95. Рост был незначительный — в районе 0,03%, сообщает Волгоградстат.

Согласно данным еженедельного мониторинга цен на нефтепродукты в регионе, дизельное топливо «подросло» на 3 копейки — до 74,93 рубля за литр. АИ-92 стоит 63,90 рубля за литр — рост на 1 копейку. Литр АИ-95 продается за 70,89 рубля, что на 3 копейки больше, чем неделей ранее.

Высокооктановое автомобильное топливо АИ-98 в цене не изменилось — 91,92 рубля за литр.

