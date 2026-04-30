Жители таймырского поселка Усть-Порт празднуют новоселье

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В поселке Усть-Порт на Таймыре построены современные двухквартирные жилые дома. Они были возведены при поддержке компании «РН-Ванкор» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть»).
Дома построены с использованием современных теплоизоляционных материалов, которые способны сохранять комфортную температуру внутри помещения даже при экстремально низких температурах. В каждом доме есть кладовые, котельные и двойной тамбур.
Это является важным фактором для территории Заполярья, где большую часть года сохраняются устойчивые минусовые температуры и лежит снег.
Новое жилье позволит значительно улучшить жилищные условия для коренного населения поселка. Возведение домов проводилось в кратчайшие сроки и с учетом индивидуальных потребностей каждой семьи новоселов.
Напомним, поселку Усть-Порт в этом году исполняется 110 лет.
Здесь проживают представители всех трех этносов коренных малочисленных народов Севера — ненцы, долгане и энцы. Многие продолжают вести традиционный уклад жизни предков-кочевников — занимаются разведением оленей, рыболовством и промысловой охотой.
Всего за последние несколько лет при поддержке нефтяников 67 семей северян переселились в новые квартиры и дома. Кроме того, «РН-Ванкор» передал оленеводам Таймыра 17 балков — передвижных домиков на полозьях, которые используются для кочевок и проживания в тундре.
Сохранение традиций и культуры коренных народов Севера является важным направлений социальной политики «Роснефти». Предприятия Компании реализуют различные проекты в регионах своей деятельности, развивают инфраструктуру северных поселков, улучшают материально-техническую базу муниципалитетов и социальных учреждений в районах исконного проживания коренных народов.