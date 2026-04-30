Wildberries в I квартале увеличил выплаты владельцам ПВЗ на 36%

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Wildberries в I квартале 2026 года увеличил выплаты владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ) на 36% относительно сопоставимого периода 2025 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе маркетплейса.
Совокупный объем выплат владельцам ПВЗ Wildberries в 2025 году по сравнению с 2024 годом вырос на 88%. Он включает в себя доход от основной операционной деятельности ПВЗ — выдачи товаров, а также выплат за дополнительные услуги, оказываемые партнером.
«Компания регулярно разрабатывает дополнительные инструменты и подключает новые сервисы для ПВЗ, что в итоге становится дополнительным источником дохода для партнеров», — отметили в компании.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на пояснительную записку к бухотчетности объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) сообщил, что агентское вознаграждение, выплаченное владельцам пунктов выдачи заказов, в 2025 году сократилось на 25% по сравнению с предыдущим годом, составив 10,1 млрд рублей.