Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Wildberries в I квартале увеличил выплаты владельцам ПВЗ на 36%

Объем выплат включает в себя доход от выдачи товаров, а также за дополнительные услуги, оказываемые партнером.

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Wildberries в I квартале 2026 года увеличил выплаты владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ) на 36% относительно сопоставимого периода 2025 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе маркетплейса.

Совокупный объем выплат владельцам ПВЗ Wildberries в 2025 году по сравнению с 2024 годом вырос на 88%. Он включает в себя доход от основной операционной деятельности ПВЗ — выдачи товаров, а также выплат за дополнительные услуги, оказываемые партнером.

«Компания регулярно разрабатывает дополнительные инструменты и подключает новые сервисы для ПВЗ, что в итоге становится дополнительным источником дохода для партнеров», — отметили в компании.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на пояснительную записку к бухотчетности объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) сообщил, что агентское вознаграждение, выплаченное владельцам пунктов выдачи заказов, в 2025 году сократилось на 25% по сравнению с предыдущим годом, составив 10,1 млрд рублей.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше