Стамбульский суд проведет заседание по делу о правах России на виллу Тарабья

СТАМБУЛ, 30 апреля. /ТАСС/. 20-й Стамбульский суд по гражданским искам в четверг проведет новое заседание по делу о правах России как единственного собственника виллы Тарабья на берегу Босфора. Вынесение вердикта по его итогам не ожидается, сообщили ТАСС в адвокатском бюро Сарыибрахимоглу, которое представляет российскую сторону на процессе.
«Мы не ожидаем вынесения решения по делу на заседании суда 30 апреля. Ему еще предстоит много работы, в том числе в вопросе выяснения статуса Тарабьи», — сказали в адвокатском бюро.
19 февраля 2026 года суд принял к рассмотрению поступивший из МИД Турции ответ на свой запрос касательно статуса особняка. В нем говорится, что «недвижимость, являющаяся предметом иска, не имеет дипломатического статуса и вопрос о праве собственности не входит в сферу компетенции министерства».
В сентябре 2025 года шестая судебная палата Стамбульского регионального суда отменила вердикт суда первой инстанции от 30 января того же года по делу о статусе виллы, на которую претендуют РФ, наследники сотрудника посольства Российской империи в Стамбуле Николая Исвечина (по другим данным, Свечина) и Турция. Апелляция отметила, что выносить решение по делу нельзя без исследования дипломатического статуса недвижимости, проверки подлинности наследников и иных процессуальных оснований. Дело было направлено на повторное рассмотрение в 20-й Стамбульский суд по гражданским искам, первое заседание по нему состоялось 9 декабря 2025 года.
Процесс по делу о принадлежности виллы Тарабья был инициирован в 2008 году Министерством финансов и казначейства Турции, которое подало иск об аннулировании регистрации и переоформлении права собственности, утверждая, что запись на имя Исвечина была фиктивной, а недвижимость должна принадлежать казне. Ответчиками были указаны наследники Исвечина. Позднее к делу присоединились Генеральное управление фондов Турции (2015) и Российская Федерация (2018).
Адвокат Селим Сарыибрахимоглу, представляющий Россию на процессе, сообщал ранее ТАСС, что режим собственности в Османской империи в XIX веке не разрешал иностранным государствам приобретать недвижимость от своего имени, поэтому право собственности на виллу Тарабья было оформлено на сотрудника российского посольства. После смерти Исвечина в 1903 году особняк с одобрения османского султана Мехмеда V и по решению местного суда от 1912 года был передан в дипломатическое пользование России, что фактически подтвердило ее права как собственника. По мнению турецкого адвоката, дело о вилле Тарабья следует рассматривать по существу с учетом законов, действовавших в Османской империи на момент заключения оспариваемой сделки.