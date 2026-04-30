Запуск элитных жилых проектов в регионах России вырос почти в пять раз

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апреля. /ТАСС/. Запуск проектов элитного жилья в регионах России вырос почти в пять раз — на 486% — в I квартале 2026 года. Такая информация содержится в аналитическом обзоре, который ТАСС предоставила ГК «Сумма элементов».
«Структура запусков сместилась в сторону дорогих сегментов: запуск проектов элитного жилья увеличился на 486%, бизнес-класса — на 364%, комфорт-класса — на 67%, тогда как сегмент типового жилья показал минимальный рост — всего 6%», — говорится в исследовании.
Наибольший скачок произошел там, где ранее строительная активность была невысокой. В Пермском крае запуск новых проектов вырос на рекордные 792%, в Удмуртии — на 388%, в Тульской области — на 386%. Среди крупных регионов с традиционно высокими объемами строительства также зафиксирован значительный рост: в Ростовской области — на 269%, в Челябинской — на 186%, в Ленинградской — на 119%.
Руководитель направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерина Ломтева пояснила, что на большинстве региональных рынков под премиальным сегментом часто понимают не классические премиум- и делюкс-проекты, сопоставимые с московскими, а бизнес-класс. Именно он в регионах часто выполняет роль верхнего ценового сегмента.
По ее словам, рост связан с естественным развитием региональных рынков: по мере их «взросления» предложение жилья становится более разнообразным. Появляются более дорогие жилые комплексы, рассчитанные на платежеспособный спрос внутри крупных региональных центров.