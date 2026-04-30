Исследование показало, как выросла конкуренция среди соискателей за три года

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. За три года конкуренция среди соискателей в России выросла практически в два раза, ранее на одного работодателя приходилось около семи соискателей, а сейчас — почти 13. Это следует из исследования «Авито работы» и Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ, которое есть в распоряжении ТАСС.