Исследование показало, как выросла конкуренция среди соискателей за три года

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. За три года конкуренция среди соискателей в России выросла практически в два раза, ранее на одного работодателя приходилось около семи соискателей, а сейчас — почти 13. Это следует из исследования «Авито работы» и Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ, которое есть в распоряжении ТАСС.
При этом указывается, что квалифицированных рабочих по-прежнему не хватает. Так, наиболее острая нехватка кадров наблюдается в квалифицированных технических и производственных сферах. Например, на позиции фрезеровщика на одного работодателя приходится 4,8 соискателя.