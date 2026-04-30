С начала года пассажирам Красноярской железной дороги вернули почти 300 забытых вещей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В январе — марте 2026 года благодаря специальному онлайн-сервису сотрудники КрасЖД вернули пассажирам поездов дальнего следования почти 300 забытых вещей.
Чаще всего в вагонах оставляли сумки, документы, электронные гаджеты и зарядные устройства. Однако встречались и необычные находки: проводники обнаружили и возвратили владельцам забытые в вагонах норковую шубу, перфоратор и «волшебную палочку».
Чтобы найти вещи, оставленные в поезде, необходимо заполнить электронную заявку на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы». В заявке пассажир указывает свои имя, номер билета и паспорта, телефон и электронную почту, а также нужно будет описать вещи и место в вагоне, где предположительно они были оставлены. Подать заявку можно в течение 30 дней с начала поездки.
После обработки обращения информация сверяется с базой найденных предметов. При совпадении пассажиру предложат опознать свои вещи по фотографиям. Уведомление о результатах поиска направляется на электронную почту, указанную в заявке.
Отметим, что сервис «Поиск забытых вещей». действует на протяжении 7 лет. Только за последние три года на Красноярской железной дороге пассажирам с его помощью вернули свыше 4 тыс. потерянных предметов.
В настоящее время тестируется обновленный формат работы сервиса, который делает процесс поиска еще быстрее и удобнее. Теперь заявки направляются напрямую начальнику поезда и проводнику. Это позволяет начать поиск уже в пути следования, не дожидаясь прибытия состава на конечную станцию, как было ранее.