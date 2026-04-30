С начала года пассажирам Красноярской железной дороги вернули почти 300 забытых вещей

Чтобы найти вещи, оставленные в поезде, необходимо заполнить электронную заявку на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы». В заявке пассажир указывает свои имя, номер билета и паспорта, телефон и электронную почту, а также нужно будет описать вещи и место в вагоне, где предположительно они были оставлены. Подать заявку можно в течение 30 дней с начала поездки.