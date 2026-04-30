OneTwoTrip: россияне назвали города с лучшими отелями для семейного отдыха

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Лучшие отели для семейного отдыха, по мнению россиян, расположены в Анапе, Адлере и Суздале. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с которым ознакомился ТАСС.
«Согласно полученным данным, в топ-5 городов с самыми высокими оценками семейной инфраструктуры вошли: Анапа (6,6% отзывов). В местных гостиницах туристы особенно хвалят детские площадки и бассейны с подогревом. Также родители выделяют качественную анимацию, причем многие отмечают как плюс наличие негромких шоу. Адлер (6,5% отзывов). Гости ценят высокий уровень сервиса и развитую инфраструктуру: рядом с отелями много развлечений для детей всех возрастов и мест для прогулок. В самих отелях обязательным условием комфорта называют теплые бассейны», — рассказали в сервисе.
Также в топ-5 вошли Суздаль (5,3% отзывов), Сочи (5%) и Красная Поляна (4,7%). Суздаль привлекает семьи просторными номерами и вкусными завтраками. Дополнительными плюсами стали наличие ферм, детских площадок и прокат велосипедов. В Сочи путешественники выделяют игровые комнаты с качественными игрушками и круглосуточную работу аниматоров. В отелях созданы условия для всех: есть детские и взрослые бассейны, караоке и разнообразное питание. Многие также отмечают, что в городе множество развлечений для детей разных возрастов. На Красной Поляне семьи предпочитают современные апартаменты. В топе предпочтений также отели с открытыми подогреваемыми бассейнами и игровыми комнатами.
В рамках исследования было изучено порядка 12 тыс. отзывов о 2 тыс. отелей в 100 самых популярных направлениях страны. Эксперты оценивали все: от качества завтраков до работы персонала. Главным критерием рейтинга стала доля отзывов, в которых туристы отмечали, насколько отели или апартаменты городов удобны для размещения всей семьей.