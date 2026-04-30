Туризм на Таймыре перестает быть набором разрозненных инициатив

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Норильске завершился интенсивный практико-ориентированный курс «Архитекторы туризма», организованный Агентством развития Норильска (АРН). Курс объединил действующих туроператоров, гидов-экскурсоводов, инструкторов-проводников и тех, кто только выходит на рынок.
За месяц участники прошли полный цикл разработки продукта: изучили юридические аспекты и вопросы безопасности туристов, прописали бизнес-стратегии и узнали, как упаковать свою идею. Обучение строилось вокруг практики.
Участники разрабатывали предложения под реальный поток гостей, которые приедут на забег «Норильск. Горный старт», заплыв X-WATERS Енисей и этнический фестиваль «Большой Аргиш».
В результате в заполярном городе стало еще больше качественных и интересных предложений для туристов.
Как подчеркнула руководитель направления «Развитие туризма» АРН Анжела Ткаченко: «Мы генерим события, ради которых на территорию приезжают гости, и видим, что есть неудовлетворенный спрос на качественные турпродукты. Поэтому курс стал практическим — участники должны были либо создать новые туры, либо существенно улучшить существующие».
Одним из фокусов программы стала работа со смыслами и впечатлениями, и это вдохновило на яркую идею — Ольга Сивкова создала «Тур для дур», который подарит гостям полную перезагрузку.
«Это возможность оставить свои социальные роли и просто побыть собой. Прокатиться по тундре, попариться в дикой бане, покричать без осуждения и вернуться в город с ощущением легкости», — рассказала организатор туров экскурсионного бюро «Таймырские истории», экскурсовод Ольга Сивкова.
Несмотря на провокационное название, само наполнение туров легко адаптируется под разную целевую аудиторию — от девичников до семейных поездок и корпоративных программ.
По словам руководителя проектов территориального развития, приглашенного эксперта курса Дарьи Ярковой, участники научились формулировать, что турист почувствует и увезет с собой — это гораздо шире, чем просто проживание, перевозка и питание. «Мы стремились расширить видение действующих предпринимателей и привлечь на рынок новых игроков», — сказала она.
Другое направление интенсива — усиление уже работающих продуктов. Среди таких оказался маршрут «Забойная смена» в шахту «Ангидрид», который только за прошлый год посетили более 800 человек. Однако организаторы поставили цель усилить эмоциональное погружение.
«Мы хотим добавить новых впечатлений, чтобы человек не просто увидел шахту, а почувствовал ее. Например, прорабатываем формат квеста под землей или концерта. В шахте уникальная акустика, она может зазвучать по-новому», — поделился начальник управления производства и обучения корпоративного университета «Норникель» Артем Муравьев.
Пока одни работали с индустриальной тематикой, другие сфокусировались на культуре коренных народов Таймыра. Появилась программа с возможностью пожить в традиционном ненецком чуме, порыбачить и погрузиться в быт оленеводов. Другой проект отражает традиции и быт пяти этносов полуострова через сувенирную продукцию — футболки и свитшоты. Благодаря таким проектам, туристы увозят с собой не только сувенир, но и культурный код.
«Туризм на Таймыре — это не только природа, но и культура коренных народов. Нганасан осталось чуть больше 672 человек в мире. Мы хотим сохранить элементы этноса через трансформацию традиционного костюма в современную одежду», — рассказывает Ирина Баутина, дизайнер одежды, художник, автор и идейный вдохновитель проекта Arctica Sun.
Участники не только создавали и дорабатывали свои продукты, но и выстраивали партнерства. Это особенно важно для территории, где многое зависит от погоды: всегда должна быть возможность гибко перестроить программу, разнообразить ее.
«В коллаборациях мы организуем дополнительные активности, если погода не позволяет исследовать местность. Также наша задача — заинтересовать человека локацией в целом. Мы вот рекомендуем коллег на озере Лама и Кета, делимся туристами друг с другом. Главное — чтобы гость нашел среди всех предложений свой формат путешествия», — отмечает Леонид Каушин, руководитель «Путорана Глэмп», единственного оператора с базой на озере Глубоком.
По окончании курса Леонид представил обновленную линейку маршрутов. В них задействованы локации фильма «Территория», а дорога к озеру через пять водоемов сама становится экскурсией.
Приглашенные эксперты и участники сошлись во мнении: Норильску пора перестать быть лишь транзитной точкой на пути к плато Путорана. Город может предлагать насыщенные программы на 1−2 дня, становясь неотъемлемой частью туристического опыта.
«Туроператоры дарят мечту. Она должна быть красивой — это про романтику. Но это еще и бизнес, который создает рабочие места и развивает территорию», — подчеркнула Анжела Ткаченко.
Работа с выпускниками на этом не завершается. Продукты, созданные на интенсиве, получат информационную поддержку через платформу «Притяжение Таймыра», ресурсы фестиваля и спортивных мероприятий. Главный итог курса в том, что туризм на Таймыре перестает быть набором разрозненных инициатив и становится живой системой, куда открыт путь новым игрокам.