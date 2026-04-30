Обвал цен на огурцы и помидоры продолжился в Волгограде

В Волгоградской области еще больше подешевели свежие огурцы и помидоры. За неделю цена на эти овощи упала на 9,4% и 5,8% соответственно, сообщает Волгоградстат.
Неделей ранее стоимость тепличных огурцов и помидоров снизилась примерно на 5%. В настоящее время помидоры продаются уже за 280,13 рубля за килограмм, а свежие огурцы можно купить за 169,01 рубля.
Согласно еженедельному мониторингу цен от Волгоградстата, из овощей за неделю самый большой рост в 2,1% зафиксирован на морковь — до 46,72 рубля за килограмм. Из круп на 4,1% (47,09 ₽/кг) подорожало пшено.
Подешевели в Волгоградской области ряд продовольственных товаров. Существеннее всего — на 2,1% — упали в стоимости бананы (до 152,66 ₽/кг) и на 2% рис — до 74 рублей за килограмм.
