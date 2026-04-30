В Соцфонде назвали среднюю пенсию работающих россиян

Средняя пенсия работающих граждан в марте превысила 23,4 тыс. рублей. Ее годовой прирост составил около 2,5 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России.
На 1 марта 2025 года работающие пенсионеры получали в среднем около 20 972 ₽, ровно через год, в 2026, — уже 23 461 ₽
Самые низкие средние пенсии среди работающих россиян в марте были отмечены в Дагестане (16 870 рублей), а самые высокие — на Чукотке (38 581 рубль).
В феврале 2026 года средняя пенсия неработающих пенсионеров в России составляла 25,6 тыс. рублей, что на 1,8 тыс. рублей больше, чем годом ранее. До этого пенсионеры получали 23 228,97 рубля.
Только восемь регионов РФ имели в феврале 2026 года среднюю пенсию работающих выше 30 тыс. рублей. Лидируют северные территории: от Мурманской области (30,1 тыс.) до Чукотки (38 тыс.), с Якутией (30,9), ЯНАО (31,3), ХМАО (32,5), Камчаткой (32,6), Магаданом (33,5) и Ненецким АО (34,9).
Средняя пенсия по стране в марте выросла на 13 рублей (до 25 274 ₽), при том что в России насчитывается примерно 40,4 млн пенсионеров. Наиболее ощутимые выплаты — в северных территориях, лидирует Чукотка, где пенсионное обеспечение может достигать 40 тыс. рублей.
В свою очередь депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил, что неработающие пенсионеры, чьи доходы оказались ниже регионального прожиточного минимума, имеют право на специальную доплату. То, будет ли мера поддержки федеральной или региональной, зависит от размера прожиточного минимума для пенсионеров (ПМП), который принят в регионе страны.
При этом группа депутатов ГД выступила с инициативой интегрировать единый порядок начисления и перечисления всех пенсионных выплат.
Экономист Игорь Балынин перечислил случаи, когда россиянам могут приостановить выплату пенсий. Например, если пенсионер не забирает пенсию полгода, начисление останавливается на 6 месяцев.
Накануне Минтруда сделал заявление о потенциальном повышении пенсионного возраста в России. Министерство заверило, что повышать пенсионный возраст до и после 2028 года в стране не планируют.