Минцифры не планирует включать алкоголь в эксперимент по онлайн-продаже

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Минцифры РФ не рассматривает вопрос включения алкогольной, табачной и никотинсодержащей продукции в эксперимент по онлайн-продаже с помощью биометрии, в который входят энергетики. Об этом говорится в письме министерства в ответ на обращение председателя союза «Цифровой мир» Валерия Корнеева (имеется в распоряжении ТАСС).
«Обращаем внимание, что вопрос включения в эксперимент товаров, дистанционная продажа которых законодательством Российской Федерации запрещена, в том числе алкогольной, табачной и никотинсодержащей продукции, министерством не рассматривается», — говорится в документе.
В Центре биометрических технологий (ЦБТ) сообщили ТАСС, что на сегодняшний день ситуация остается неизменной, как и ранее, в онлайн-продаже с подтверждением возраста по биометрии представлены энергетические напитки. Там также отметили, что продажа алкоголя и табака дистанционно запрещена законом, поэтому вопрос о включении этой продукции в эксперимент возможен только при внесении изменений в законодательство.
«Решения ЦБТ направлены на обеспечение соблюдения действующего законодательства и защиту прав несовершеннолетних посредством исключающего влияние человеческого фактора технологического решения, ограничивающего доступ к товарам, не предназначенным для их потребления. Реализованный нами сервис подтверждения возраста уже доказал свою эффективность: с декабря 2025 года не зафиксировано ни одного случая успешного обхода системы несовершеннолетними, несмотря на фиксируемые попытки», — заявили в ЦБТ.
Эксперимент по онлайн-продаже энергетических напитков с использованием биометрической идентификации проводят в России с декабря 2025 года. Предполагается, что в дальнейшем технологию получится внедрить и для онлайн-торговли другими товарами с возрастными ограничениями. Так, в 2025 году генеральный директора ЦБТ Владислав Святик сообщал, что эксперимент по онлайн-продаже российского вина может начаться в 2026 году, всего алкоголя и табака — в 2027 году. «Мы все еще видим этот трек развития возможным, при условии соответствующих изменений в законодательстве», — добавили в пресс-службе ЦБТ.
«Мы расцениваем это не как разовую уступку, а как подтверждение эффективности институтов общественного контроля. Технологическое развитие должно работать на защиту, а не на маркетинг вредных привычек. Союз продолжит мониторинг исполнения этих решений, чтобы приоритет здоровья нации оставался незыблемым основанием для любых цифровых инициатив», — прокомментировал Корнеев ответ Минцифры.
История вопроса.
В 2021 году Министерство финансов предложило провести эксперимент по онлайн-продаже российского вина в Москве, Подмосковье и Мордовии. Чтобы участвовать в этом эксперименте, компании должны были иметь разрешение на производство, хранение, доставку и продажу алкоголя. Также нужно было заключить договор с «Почтой России». В январе 2025 года министр финансов Антон Силуанов сообщил, что пока онлайн-продажа вина не будет запущена, так как по этому вопросу нет единого мнения. Минздрав и Роспотребнадзор продолжают выступать против.
При этом в сентябре 2025 года руководитель Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий рассказал о создании сервиса для покупки энергетических напитков и российского вина через интернет, позднее осенью ЦБТ и Минцифры заявили о возможности запуска эксперимента по продаже российского вина с помощью биометрии в экспериментальном режиме.
В декабре 2025 года первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») и председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) призвали прекратить эксперимент по онлайн-продаже алкоголя и табака по биометрии. Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» также предложил законодательно запретить любые варианты экспериментов по онлайн-продаже энергетиков, алкоголя и табака.
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов также в декабре 2025 года сообщил ТАСС, что введение продажи спиртосодержащей продукции на маркетплейсах РФ противоречит государственной политике по снижению потребления алкоголя среди населения и профилактике алкоголизма.