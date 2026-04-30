Минцифры не планирует включать алкоголь в эксперимент по онлайн-продаже

В 2021 году Министерство финансов предложило провести эксперимент по онлайн-продаже российского вина в Москве, Подмосковье и Мордовии. Чтобы участвовать в этом эксперименте, компании должны были иметь разрешение на производство, хранение, доставку и продажу алкоголя. Также нужно было заключить договор с «Почтой России». В январе 2025 года министр финансов Антон Силуанов сообщил, что пока онлайн-продажа вина не будет запущена, так как по этому вопросу нет единого мнения. Минздрав и Роспотребнадзор продолжают выступать против.