Россиян предупредили о наказании за готовку шашлыка на даче

Хотя погода на майские праздники жителей центральной России особенно не порадует, россиянам все же напомнили о правилах безопасности при приготовлении шашлыков на дачных участках. Адвокат по жилищным и земельным делам Светлана Жмурко рассказала KP.RU, какие требования важно соблюдать, чтобы отдых не обернулся штрафами.
«От мангала до ближайшей постройки должно быть не меньше 5 метров. Вокруг него участок радиусом до 2 метров надо очистить от всех легковоспламеняющихся предметов (ветки, сухая трава и т. п.). Под рукой должны быть средства пожаротушения — хотя бы ведро с водой», — поделилась юрист.
По словам эксперта, жарить шашлыки можно только в специально оборудованных устройствах — мангалах, барбекю, жаровнях или печах. При этом важно заранее убрать сухую траву, ветки и другие горючие материалы в радиусе вокруг огня.
Также специалист напомнила, что при введении особого противопожарного режима разведение огня на улице может быть полностью запрещено. В обычных условиях за нарушение правил предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а если нарушение приведет к пожару — до 50 тысяч рублей.
Ранее шеф-повар рассказал, как приготовить идеальный шашлык из баранины. Лучший вариант для такого блюда — мясо ягненка.