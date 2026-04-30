Дроны будут контролировать качество дорог Казахстана

АСТАНА, 30 апр — Sputnik. В Казахстане протестировали беспилотник нового поколения для мониторинга состояния автомобильных дорог, сообщает Минтранс.
Дрон DJI Matrice 400 оснащен лазерным лидаром, проверили его на участке трассы областного значения Акмол — Воздвиженка — Талапкер.
«Новое решение предназначено для автоматизированного выявления дефектов дорожного полотна. Технологическая база устройства позволяет значительно ускорить процесс инспекции. Использование LiDAR и mmWave-радара дает возможность сканировать поверхность и фиксировать неровности или повреждения в режиме реального времени», — отметили в ведомстве.
Процесс сбора данных максимально автоматизирован. Оператору достаточно задать область полета, после чего дрон самостоятельно выстраивает маршрут.
«Система поддерживает технологию передачи данных O4 Enterprise Enhanced, обеспечивая стабильную связь и работу с современным программным обеспечением, включая элементы искусственного интеллекта: доступны функции интеллектуального обнаружения, видимой и тепловизионной съемки, а также AR-визуализации. Это позволяет эффективно работать в сложных метеоусловиях и при плохой видимости. Кроме того, оборудование адаптировано к сильному ветру, что особенно важно для открытых степных регионов», — рассказали в министерстве.
Ранняя диагностика повреждений позволит устранять дефекты до того, как они станут критическими, подчеркнули в министерстве транспорта Казахстана.