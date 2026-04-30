Почти половина россиян считают финмаркетплейсы полезными для выгодных ставок

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Почти половина россиян (44%) считают финансовые маркетплейсы эффективным инструментом для поиска выгодных ставок. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Сравни» и компании «Альфа-деньги» (есть в распоряжении ТАСС).
По данным исследования, 8% опрошенных ориентируются исключительно на денежную выгоду — основной мотивацией для большинства пользователей становится экономия времени: такую причину указали 41% респондентов.
При этом 81% россиян не отслеживают сумму сэкономленных за год средств. Однако среди тех, кто ведет учет, 12% зафиксировал экономию до 5 тыс. руб., а 7% — от 5 тыс. до 20 тыс. руб. в год при регулярном использовании продуктов и услуг финансовых маркетплейсов.
Кроме того, 70% россиян хотя бы иногда сравнивают условия финансовых продуктов перед покупкой. Каждый десятый делает это регулярно, еще 20% — в большинстве случаев.
Наиболее востребованными через маркетплейсы остаются кредитные продукты — их оформляют 41% пользователей (потребительские кредиты, автокредиты, микрозаймы). На втором месте — страховые услуги (ОСАГО, каско, страхование путешествий) — 25%. Инвестиционные продукты выбирают 22%, а кредитные и дебетовые карты — 12%.