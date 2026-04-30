bnMAP.pro: в РФ спрос на курортную недвижимость снизился до 33,3% за год

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Спрос на курортную недвижимость в России снизился до 33,3% в марте 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщили ТАСС эксперты системы мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP.pro.
«В марте 2026 года по сравнению с мартом 2025 года число сделок с новостройками в курортных районах сократилось в двух регионах на побережье: в республике Крым — на 20% (с 0,5 до 0,4 тыс. сделок), в Калининграде — на 33,3% (с 0,3 до 0,2 тыс. лотов). В Краснодарском крае и Калининградской области в целом количество сделок осталось на прежнем уровне — 0,4 тыс. и 0,2 тыс. лотов соответственно», — отмечается в сообщении.
При этом в Краснодарском крае доля ипотечных сделок в марте 2026 года составила 56,2%, что ниже показателя годичной давности (59%). Покупатели все чаще отдают предпочтение небольшим квартирам: в марте 2025 года наиболее востребованными были диапазоны 30−35 кв. и 40−45 кв. м, а в марте 2026-го — 25−30 кв., 30−35 кв. и 35−40 кв. м.
По данным аналитиков, ипотека на побережье Крыма играет минимальную роль: лишь 19,5% сделок в марте 2026 года были совершены с помощью ипотечного кредита (годом ранее — 20,3%). Спрос стабильно сконцентрирован на квартирах площадью 35−40 кв. м (самый популярный формат оба года), однако в 2026 году расширился на диапазоны 40−45 кв. и 30−35 кв. м.
Доля ипотеки на побережье Калининградской области заметно увеличилась — с 37,6% до 48,4%. Самый востребованный размер квартир в апреле 2026 года — 35−40 кв. м (в 2025 году также пользовались спросом лоты, площадью 25−30 кв. м).
Спрос переходит в Крым и Архыз.
По словам генерального директора группы компаний «Садовое кольцо» Ильи Колунова, Сочи, который ранее лидировал в сегменте курортной недвижимости по спросу, понемногу уступает место более доступным крымским городам, таким как Ялта, Алушта и Евпатория. Сегодня средняя площадь квартир или апартаментов в Крыму составляет 42 кв. м, а средний бюджет покупки — 15,8 млн рублей.
«Хорошие показатели роста также демонстрируют Архыз и Алтай, что напрямую связано с активной фазой реализации их инфраструктурного потенциала — строительством аэропорта в Архызе и развитием эко-резиденций на Алтае. В 2025 году здесь открылся самый большой модульный отель. Среди других точек роста — Приморский край, Калининград и Кавказские Минеральные воды», — объяснил Колунов.