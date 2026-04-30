Россия по итогам 2025 года вошла в топ-5 крупнейших экспортеров чипсов

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Россия по итогам прошлого года вошла в пятерку крупнейших мировых экспортеров чипсов, сообщили ТАСС в федеральном центре «Агроэкспорт».
Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила на мировые рынки около 56 тыс. тонн чипсов на сумму свыше $248 млн. По сравнению с 2024 годом поставки выросли на 6% в натуральном выражении и на 23% в денежном, что стало рекордом за всю историю наблюдений.
«По данным агрегаторов международной статистики, Россия по итогам 2025 года заняла 5-е место в мире в списке крупнейших экспортеров чипсов», — сообщили в «Агроэкспорте». На первом месте — Нидерланды ($664 млн), на втором — Бельгия ($538,5 млн), на третьем — США ($356 млн), на четвертом — Канада ($266 млн).
В «Агроэкспорте» также сообщили, что в I квартале 2026 года (без учета данных ЕАЭС за март) Россия отгрузила за рубеж около 11 тыс. тонн продукции на сумму свыше $50 млн. Это на 16% выше прошлогоднего показателя в физическом выражении и на 42% — в стоимостном.