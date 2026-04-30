Губернатор оценил ход реконструкции мостового перехода в Усть-Донецком районе

В Усть-Донецком районе продолжается масштабная реконструкция мостового перехода, обеспечивающего транспортную доступность нескольких хуторов. Мост также является связующим звеном между автомобильными дорогами «г. Шахты — г. Цимлянск» и «Шахты — Белая Калитва». Ход работ проинспектировал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь во время рабочей поездки в муниципалитет.
Старое сооружение, построенное десятилетия назад, уже давно не отвечало современным требованиям безопасности: недостаточная ширина проезжей части не позволяла одновременный проезд по мосту двух автотранспортных средств, в критическое состояние пришли бетонные конструкции и опоры моста, разрушилось дорожное полотно. При этом здесь сохранялась большая интенсивность движения. Состояние искусственного сооружения было признано ненормативным.
Реконструкция мостового перехода позволит существенно изменить ситуацию. Общая протяженность участка, где ведут работы, с учетом подходов к мосту, составляет около 400 метров. На мосту будет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием капитального типа, барьерное ограждение, служебные проходы. Укрепленные обочины повысят безопасность дорожного движения. Стоимость работ, полностью финансируемых из областного бюджета, по контракту составляет 296,5 миллиона рублей.
Как доложил губернатору подрядчик, сейчас строительная готовность объекта составляет 30%, работы идут согласно графику. Уже завершается устройство береговых и промежуточных опор будущего перехода.
«Сейчас, во время ремонта, мост однополосный, но к концу года, в октябре, когда его сдадут и откроют, он будет двухполосным. Здесь идёт интенсивное движение пассажирского и грузового транспорта. На весь проект, с проектированием и возведением, выделено немало денег — почти 300 миллионов. Я надеюсь, что, завершив реконструкцию моста в октябре, мы получим другое качество транспортного сообщения внутри Усть-Донецкого района», — прокомментировал ход работ Юрий Слюсарь.
