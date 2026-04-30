Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больше миллиона бедных граждан насчитали в Казахстане

Уровень бедности в Казахстане составил 5%. По итогам 2025 года в стране насчитывалось более 1 млн граждан, чьи доходы были ниже прожиточного минимума. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В 4 квартале 2025 года доля бедного населения в Казахстане составила 4,8%. Однако в целом за весь год этот показатель, согласно данным Бюро национальной статистики, составил 5%. Такой же показатель был и годом ранее. Всего в стране насчитывалось 1 021 469 человек из 178 950 семей, чьи доходы были меньше прожиточного минимума.

Где самый высокий уровень бедности в Казахстане

В региональном разрезе самый высокий уровень бедности зафиксирован в Туркестанской области — 8,7%.

Следом идет область Абай с показателем 7,7%, а замыкает тройку антилидеров Жетісу — 7,6%.

В Шымкенте доля бедного населения составила 5,5%, в Алматы — 4,3%, а в Астане — 2,7%, что является самым низким показателем по стране.

Отметим, что по итогам 2025 года в стране насчитали 38 023 человека из 6 784 домохозяйств, чьи доходы были ниже стоимости продовольственной корзины (55% от прожиточного минимума). Это порядка 0,2% от общего населения. Также отметим, что наблюдается связь между уровнем бедности и размерами семей.

Подавляющее большинство казахстанцев (863 515 человек), живущих на доходы ниже прожиточного минимума — это члены больших семей из 5 и более человек.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что тысячи граждан в 2025 году жаловались на «серую» зарплату.