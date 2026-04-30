Больше миллиона бедных граждан насчитали в Казахстане

В 4 квартале 2025 года доля бедного населения в Казахстане составила 4,8%. Однако в целом за весь год этот показатель, согласно данным Бюро национальной статистики, составил 5%. Такой же показатель был и годом ранее. Всего в стране насчитывалось 1 021 469 человек из 178 950 семей, чьи доходы были меньше прожиточного минимума.