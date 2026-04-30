Соседняя с Беларусью Литва стала самой бедной в ЕС из-за времени заработка $1

Соседняя с Беларусью Литва стала самой бедной в Евросоюза из-за времени, которое требуется, чтобы заработать 1 доллар, пишет БелТА со ссылкой на литовские СМИ.
Согласно рейтинговой оценке среднего уровня бедности в ЕС, которая основывается на времени для зарабатывания $1, Литва признана самой бедной.
По данной методике Оксфордского университета, такое исследование позволяет оценить средний уровень бедности в государстве. И выяснилось, что для зарабатывания 1 доллара в самой богатой стране ЕС — Люксембурге нужно потратить около 21 минуты. В то время, как в Литве, работать за эти же деньги придется 76,4 минуты.
В 2025 году по этому показателю Литва оказалась в 3,6 раза беднее Люксембурга и почти в три раза беднее Нидерландов, в которых чтобы получить 1 доллар нужно поработать 24 минут.
При этом в соседней с Литвой Польше данный показатель составляет около 44 минут, а в Эстонии — 51 минуту.
Ранее сообщалось, что уровень риска бедности в Литве в 2025 году достиг 22,6%. В этот же период за чертой риска бедности находились примерно 653 тысячи литовцев.
