Соседняя с Беларусью Литва стала самой бедной в ЕС из-за времени заработка $1

Соседняя с Беларусью Литва признана самой бедной страной в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Соседняя с Беларусью Литва стала самой бедной в Евросоюза из-за времени, которое требуется, чтобы заработать 1 доллар, пишет БелТА со ссылкой на литовские СМИ.

Согласно рейтинговой оценке среднего уровня бедности в ЕС, которая основывается на времени для зарабатывания $1, Литва признана самой бедной.

По данной методике Оксфордского университета, такое исследование позволяет оценить средний уровень бедности в государстве. И выяснилось, что для зарабатывания 1 доллара в самой богатой стране ЕС — Люксембурге нужно потратить около 21 минуты. В то время, как в Литве, работать за эти же деньги придется 76,4 минуты.

В 2025 году по этому показателю Литва оказалась в 3,6 раза беднее Люксембурга и почти в три раза беднее Нидерландов, в которых чтобы получить 1 доллар нужно поработать 24 минут.

При этом в соседней с Литвой Польше данный показатель составляет около 44 минут, а в Эстонии — 51 минуту.

Ранее сообщалось, что уровень риска бедности в Литве в 2025 году достиг 22,6%. В этот же период за чертой риска бедности находились примерно 653 тысячи литовцев.

Тем временем Белстат назвал топ-5 сфер с самой высокой средней зарплатой в Беларуси.

А еще мы писали, что в Минске будут судить мужчину и его двух подруг за их походы по магазинам.

