Значительная часть запланированного к 1 мая ямочного ремонта на дорогах Дона выполнена

29 апреля на заседании правительства Ростовской области губернатору Юрию Слюсарю доложили об объёмах ямочного ремонта на дорогах регионального, межмуниципального и местного значения.
По информации областного минтранспорта, ямочность, выявленная к началу весны, ликвидирована в полном объеме. По состоянию на 20 апреля количество выявленных дефектов на автодорогах составляет 194 тыс. кв. м, из них уже устранено 146 тыс. кв. м. Остаётся привести в порядок 48 тыс. кв. м — 25% от общего количества.
Работы идут во всех территориях Дона. Ситуацию отражают еженедельные карты-светофоры.
По итогам мониторинга в «зеленой зоне» (объем неустраненной ямочности до 120 кв.м.) — 28 муниципалитетов. В «желтую зону» (объем неустраненной ямочности до 1000 кв.м.) с удовлетворительной ситуацией вошло 21 муниципальное образование. В «красную зону» с объемом неустраненной ямочности свыше 1000 кв.м. вошли шесть территорий. В своеобразном антирейтинге — Каменский район, города Азов, Гуково, Донецк, Ростов-на-Дону, а возглавил антитирейтинг Таганрог. Глава приморского города сообщила, что работы завершат до конца мая. Работы в муниципалитетах в стадии завершения.
С начала года в донской столице выявлено 50 тыс. кв. метров ямочности — это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Работы идут активно, однако количество жалоб в социальных сетях остаётся высоким. Ростовчане регулярно публикуют фото разбитых улиц, жалуются на некачественный ремонт и долгое отсутствие реакции. Губернатор потребовал от городских властей не отчитываться цифрами, а оперативно реагировать на каждое обращение.
Юрий Слюсарь поручил главам территорий принять исчерпывающие меры по устранению ямочности на автодорогах и представить отчет к 8 мая; до 1 июня устранить дефекты, выявленные в рамках гарантийных обязательств; до начала декабря обеспечить проведение диагностики по двум показателям — ровности покрытия и отсутствию дефектов.
Глава региона подчеркнул, что качество дорог зависит не только от объемов ремонта, но и от применяемых решений. Поэтому в регионе активно используют новые материалы и научно обоснованные технологии, повышающие износостойкость и срок службы дорожного полотна. Губернатор отметил, что это важное и нужное направление в этой работе.
«Зима была непростой. Ям образовалось много. Состояние дорожного покрытия весной было ужасающим. Люди справедливо об этом писали в социальных сетях. Мы смотрим, как надо поменять технологии, использовать новые материалы, привлечь науку, закупить дополнительную технику, а не ссылаемся на непростые климатические условия. Отмечу, что выявленная ямочность после зимы, в основном, устранена. Но работы остаётся еще много, на этом не останавливаемся», — сказал Юрий Слюсарь.
