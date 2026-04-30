Цены на новые автомобили в России сильно выросли за 12 лет

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Средняя стоимость новых легковых автомобилей в России за последние 12 лет увеличилась более чем в три раза.
Об этом сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его данным, если в 2014 году средняя цена нового автомобиля составляла около 1,2 млн рублей, то в 2026 году она достигла 3,79 млн рублей — рост составил 216%.
Подорожание затронуло и вторичный рынок: средняя стоимость подержанных машин выросла с 435 тысяч рублей до 1,35 млн рублей за тот же период, пишет УтроNews.
Аналитики отмечают, что на динамику цен повлияли несколько ключевых факторов: девальвация рубля в 2014—2015 годах, пандемийные сбои в цепочках поставок в 2020—2021 годах, а также изменение структуры рынка после 2022 года, когда ушли ряд иностранных брендов и усилилась доля китайских производителей.
В последние годы темпы роста цен замедлились, а рынок частично стабилизировался. По оценке экспертов, дальнейшая динамика будет во многом зависеть от курса валют, поскольку значительная часть стоимости автомобилей формируется из импортных компонентов и логистики.