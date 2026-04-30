Соцфонд: средняя пенсия работающих россиян превысила 23 тысячи рублей

По итогам марта средний размер пенсии работающих россиян составил 23 461 ₽ За год сумма выросла почти на 2,5 тыс. руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Социального фонда.

Год назад работающие пенсионеры получали около 20 972 ₽ Самый низкий средний размер пенсии у работающих россиян в прошлом месяце был зафиксирован в Дагестане (16 870 ₽), самый высокий — на Чукотке (38 581 ₽).

С января 2026 года страховые пенсии работающих и неработающих пенсионеров в России проиндексировали на 7,6%. Соцфонд сообщал, что в этом году повышение страховых пенсий затронет 38 млн россиян. По оценке Минтруда, на меры соцподдержки направят 18,7 трлн руб.