Соцфонд: средняя пенсия работающих россиян превысила 23 тысячи рублей

С января 2026 года страховые пенсии работающих и неработающих пенсионеров в России проиндексировали на 7,6%. Соцфонд сообщал, что в этом году повышение страховых пенсий затронет 38 млн россиян. По оценке Минтруда, на меры соцподдержки направят 18,7 трлн руб.