Нефть из России остановят — Германия может столкнуться с перебоями

Россия с 1 мая прекращает транзит казахской нефти по трубопроводу «Дружба», по которому сырье поступало в Германию.
По оценке автора издания Naked Capitalism Конора Галлахера, для немецкой стороны это создает дополнительные риски, поскольку поставки использовались, в частности, для обеспечения работы нефтеперерабатывающего завода в Шведте.
Отмечается, что казахская нефть составляла около 17% загрузки этого предприятия, которое снабжает топливом восточные регионы страны, включая Берлин, передает АБН24.
Эксперт считает, что даже относительно небольшие объемы имеют значение на фоне текущих энергетических сложностей.
Он также указывает, что решение принято в момент, когда в Германии обсуждаются меры по сдерживанию роста цен на топливо.
При этом в материале приводится мнение, что действия могут быть связаны с общей напряженностью в энергетической сфере.
