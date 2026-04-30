Второй раз за неделю подорожал бензин на АЗС в Иркутске

Приводим актуальную стоимость бензина и дизеля в областном центре.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 30 апреля. Конец сокращённой рабочей недели омрачил настроение жителей Иркутска новым увеличением цен на топливо. У ряда поставщиков второй раз за неделю подорожал бензин АИ-92. Стоимость горючего на АЗС Иркутска отличается в зависимости от поставщика.

За литр АИ-92 на АЗС «КрайсНефти», «Роснефти», «БРК» и «Омни» иркутянам придётся заплатить 63,95 рубля, что дороже на 20 копеек по сравнению с ценой, которая была установлена в начале недели. На станциях «Газпромнефти» АИ-92 по-прежнему стоит 64,95 рубля.

Стоимость АИ-95 у «КрайсНефти», «Роснефти», «БРК» и «Омни» осталась неизменной и составляет 67,45 рубля. А у «Газпромнефти» это горючее отпускается покупателям за 68,45 рубля за литр.

Цена на АИ-98 также остаётся. На заправках «КрайсНефти» это топливо стоит 91,55 рубля, а у «Газпромнефти» — 92,55 рубля.

АИ-100 стал дороже на 30 копеек на станциях «БРК» и теперь равняется 91,45 рубля. Сети АЗС «Роснефть» и «Омни» также отпускают этот бензин за 91,45 рубля за литр.

Дизель на всех автозаправках в городе не изменился в цене в сравнении с началом недели. У «КрайсНефти», «Роснефти», «БРК» и «Омни» дизельное топливо стоит 82,1 рубля. «Газпромнефть» отпускает это горючее за 83,1 рубля за литр.

Агентство сообщало об увеличении цен на горючее в понедельник, 27 апреля. Было зафиксировано изменение цен как на бензин, так и на дизель. Подорожание составило от 20 до 90 копеек в зависимости от вида топлива и поставщика.