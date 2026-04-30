Цена нефти Brent превысила $126 за баррель впервые с марта 2022 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на бирже ICE достигала $126,3 за баррель. Brent превысила отметку в $126 впервые с 9 марта 2022 года.

По состоянию на 7:50 Brent растет на 12,6% и торгуется на уровне $125,3 за баррель. Июньский фьючерс на нефть WTI поднялся в цене на 10,5%, до $110,5 за баррель.

28 апреля цены на нефть перешли к снижению после того, как Объединенные Арабские Эмираты объявили о решении выйти из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Это может подтолкнуть других членов ОПЕК к выходу из объединения и вызвать период низких цен на нефть, что создает риски для России, предупреждают эксперты.

Подробности — в материале «Ъ» «Эмираты хлопнули нефтью».

