В Новосибирске расселят 36 аварийных домов в 2026 году

В Новосибирске в 2026 году планируют расселить 36 аварийных домов. Расселение затронет сразу несколько районов. Об этом КП-Новосибирск сообщили в мэрии.
Так, в Ленинском районе новые квартиры получат жители домов во 2-м переулке Римского-Корсакова, 2-м и 3-м переулках Серафимовича, на улицах Костычева и Хилокской. В Кировском районе расселят ветхое жилье в 3-м переулке Бурденко, на улицах 2-я Ольховская, Бурденко, Горбаня и Мира. Октябрьский район тоже ждет перемен: там жители покинут старые постройки на Декабристов, Кирова, Добролюбова, Инской и в Бердском переулке.
Жители Калининского района с улиц Солидарности и Игарской, а также Заельцовского района с Дачной и Калинина тоже получат новое жилье. В Дзержинском районе расселение пройдет на улице Ярослава Гашека. В Первомайском районе под снос пойдут дома на Героев Революции, Красный Факел, Первомайской, Ростовской и Старом шоссе. Последний в списке — Железнодорожный район, где расселят дом на Чернышевском спуске.