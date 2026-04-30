Мэр Новосибирска утвердил план проверки теплосетей к отопительному сезону

В Новосибирске 30 апреля утвердили план и сроки проведения оценки готовности города к отопительному сезону 2026/2027 годов. Соответствующее постановление подписал мэр Максим Кудрявцев — документ предусматривает комплекс мероприятий, направленных на проверку надежности системы теплоснабжения.
Традиционно программа включает не только внутритрубную диагностику, но и проведение гидравлических испытаний тепловых сетей. Так, уже с 5 по 6 мая температурные испытания пройдут на ТЭЦ-2 (Ленинский район), а также на ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. С 13 по 14 мая аналогичные работы запланированы на ТЭЦ-2 (городской вывод) и ТЭЦ-3. Первый этап гидравлических испытаний стартует 16 мая.
«В октябре 2026 года будут подготовлены и направлены в Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору документы, подтверждающие выполнение Новосибирском требований по обеспечению готовности к отопительному периоду 2026/2027 года», — отметили в мэрии.
Напомним, отопительный сезон 2025/2026 годов в Новосибирске официально завершился 29 апреля.