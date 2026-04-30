Стартапам в Комсомольске-на-Амуре доступна льготная аренда офисов

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе на заключение договоров аренды по льготной ставке в краевом бизнес-инкубаторе. Стоимость аренды на площадке в Комсомольске-на-Амуре на первый год составляет 86,07 рублей для производств и 203,7 рублей — для офисов (40% от рыночной цены), сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Претендовать на право пользоваться помещениями бизнес-инкубатора могут организации, с момента регистрации которых прошло не менее 3 лет, а также индивидуальные предприниматели и самозанятые.
На торги в рамках президентского нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» выставили 4 офисных и 2 производственных помещения.
— В офисах есть необходимая мебель, оргтехника, производственные помещения оснащены стеллажами, — сообщают в Минэкономразвития Хабаровского края.
Подача заявок осуществляется по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Первостроителей, д. 22, корпус 2, кабинет администрации бизнес-инкубатора (этаж 3, офис № 14) в рабочее время в запечатанном конверте.
В электронной форме направить документы можно через систему СБИС-online.sbis.ru, указав получателя — АНО «АПИРИ ХК» на пользователя Федосееву Карину Сергеевну.