Первый в России учебник по врождённым уродствам создали в Нижнем Новгороде

Сотрудники Нижегородского государственного университета завершили работу над инновационным учебным пособием, посвященным врожденным порокам развития. Это первое издание такого рода в Российской Федерации. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».

На протяжении веков человечество испытывало противоречивые эмоции — страх и изумление — по отношению к так называемым «природным аномалиям». Явления, которые ранее стигматизировались как «болезнь» и выставлялись на обозрение в Кунсткамерах, сегодня стали объектом глубоких научных исследований.

Мария Ведунова, директор Института биологии и биомедицины ННГУ и профессор, является автором первой на русском языке монографии по тератологии — направлению в медицине, которое изучает врожденные отклонения. Книга детально описывает аномалии развития и объясняет современные подходы к пренатальной защите плода, демонстрируя, как научный прогресс способствует здоровому рождению детей.

Уже в этом году университет намерен выпустить из своих стен первых квалифицированных специалистов в области медицинской генетики.

Напомним, что в Нижегородской области также был создан первый в стране учебник по киберпсихологии. В планах было и создание тематических руководств по конкретным направлениям: онлайн-консультациям, цифровым отклонениям, видеоиграм, виртуальной реальности и иным аспектам.

Ранее нижегородские ученые первыми в России оцифровали чувство вкуса.