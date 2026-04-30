«Сибагро» заканчивает подготовку к посевной кампании в Назаровском округе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На растениеводческом предприятии «Сибагро» в Назаровском округе заканчивается последний этап подготовки техники к предстоящей посевной.
Пока земля только просыпается после зимы, а механики уже живут в ритме искр от сварки и затянутых гаек. Всего в поля выйдут 122 единицы техники, и работать им предстоит на площади больше 50 тысяч гектаров. За этими цифрами — всегда люди, которые держат всё в порядке, а значит, и урожай будет в порядке.
В планах посевной кампании посев:
Рапса: 20 012 га;
Сои: 12 150 га;
Яровой пшеницы: 8 925 га;
Ярового ячменя: 8 903 га;
Озимой пшеницы: 4 415 га.
Главное технологическое отличие грядущей кампании — корректировка сроков. В «Сибагро» приняли решение не заходить в ранний сев технических культур, чтобы уберечь всходы от возвратных заморозков, сообщает Запад24.
