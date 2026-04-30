«Сибагро» заканчивает подготовку к посевной кампании в Назаровском округе

Пока земля только просыпается после зимы, а механики уже живут в ритме искр от сварки и затянутых гаек. Всего в поля выйдут 122 единицы техники, и работать им предстоит на площади больше 50 тысяч гектаров. За этими цифрами — всегда люди, которые держат всё в порядке, а значит, и урожай будет в порядке.