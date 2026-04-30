Риелтор Апрелев: вопреки ожиданиям, жилье на вторичном рынке дешеветь не будет

Чтобы продавцы массово начали снижать цены, должно произойти что-то на рынке. Но перспектив для этого нет.

Прогноз о скором снижении цен недвижимости на вторичном рынке недавно высказал бывший премьер-министр Сергей Степашин. Однако руководитель Совета Российской гильдии риелторов Константин Апрелев с ним не согласен, пишет 360.ru.

«Как вы думаете, что должно произойти, чтобы несколько миллионов человек вдруг независимо приняли решение продавать свое жилье дешевле? Должны произойти какие-то изменения, которые ухудшают покупательскую активность. Но я пока этого не усматриваю», — заявил он.

Эксперт объяснил: рынок вторичного жилья в России достаточно консервативен и ситуации, когда продавцы снижают цены, единичны. Владельцы такого жилья обычно торопятся с продажей по личным причинам.

Апрелев также отметил, что в ближайшее время стоит ожидать рост спроса на покупку готового жилья — это будет стимулировать снижение ключевой ставки ЦБ и сокращение банковских ставок по ипотеке. Так что ожидать снижения стоимости жилья на вторичном рынке не стоит.

А на рынке новостроек могут быть перемены, так как система проектного финансирования тормозит реализацию построенных квартир.