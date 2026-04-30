Цены на бензин и дизель в Волгограде незначительно выросли

Волгоградская область в очередной раз столкнулась с ростом цен на топливо. За прошедшую неделю подорожали дизельное топливо и самые ходовые марки бензина — АИ-92 и АИ-95, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Волгоградстат. Конечно, подорожание пока кажется незначительным — всего около 0,03%.
Еженедельный мониторинг цен на нефтепродукты, который проводит Волгоградстат, показал, что дизельное топливо стало дороже на 3 копейки, достигнув отметки в 74,93 рубля за литр. Бензин марки АИ-92 теперь продают по 63,90 рубля за литр, что на 1 копейку больше, чем раньше. А за литр АИ-95 водителям придется отдать 70,89 рубля — это на 3 копейки выше предыдущей стоимости.
Приятная новость для владельцев автомобилей, требующих высокооктановое топливо: цена на АИ-98 осталась неизменной — 91,92 рубля за литр.