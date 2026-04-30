Москва отправила гуманитарный груз в Нигер — 20 тысяч тонн удобрений

Россия на безвозмездной основе передала Нигеру 20 тысяч тонн минеральных удобрений. Груз 28 апреля принял министр сельского хозяйства страны Махаман Усман.
Поставка стала частью серии гуманитарных отправок. В декабре Нигер получил из России 20 тысяч тонн пшеницы, а в марте — 350 тысяч тонн подсолнечного масла, переданных через Всемирную продовольственную программу ООН.
Российская сторона заявляет о намерении поддерживать продовольственный суверенитет республики и развивать сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, гуманитарной сфере и безопасности.
Ситуация в стране остается напряженной после переворота 2023 года. Тогда Франция вывела свои войска. В феврале начальник штаба лидера Нигера Абдурахамана Чиани генерал Амаду Ибро сообщил о мобилизации для подготовки к возможному конфликту с Францией.
Параллельно российские ученые представили разработку для сельского хозяйства. В Воронежском государственном университете инженерных технологий создан гидрогель, способный удерживать значительные объемы воды и постепенно отдавать ее растениям.
Материал представляет собой сополимеры на основе полисахаридов и акриловой кислоты. Один грамм способен удерживать не менее двух литров воды.
Гидрогель регулирует влажность почвы: при избытке впитывает воду, в засуху — возвращает ее растениям. Разработка ориентирована на применение в агросекторе, включая регионы рискованного земледелия.
Изначально основу материала составлял хитозан, получаемый из панцирей ракообразных. Позднее технологию адаптировали под отечественное сырье, используя пектин и масштабируя производство для крупных реакторов.
Читайте также: «Запретами экологию не спасти»: учёный рассказал о развитии Бурятии, «зелёном» активизме и байкальских ограничениях.