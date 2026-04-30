Цены на огурцы и помидоры продолжают стремительно снижаться в Волгограде

В Волгоградской области свежие огурцы и помидоры радуют покупателей все более доступными ценами. За минувшую неделю стоимость этих популярных овощей значительно сократилась: огурцы подешевели на 9,4%, а помидоры — на 5,8%, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Волгоградстат.
Падение цен на тепличные огурцы и помидоры началось не на днях. Еще неделей ранее их стоимость снизилась примерно на 5%. Теперь килограмм помидоров можно приобрести в среднем за 280,13 рубля, а свежие огурцы стали еще более доступными — их продают по 169,01 рубля за килограмм.
Однако не все продукты следуют этой тенденции. Еженедельный мониторинг цен от Волгоградстата показал, что среди овощей наибольший рост зафиксирован на морковь — ее цена поднялась на 2,1% и теперь составляет 46,72 рубля за килограмм. Также подорожало пшено на 4,1%, его цена достигла 47,09 рубля за килограмм.