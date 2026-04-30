Цены на огурцы и помидоры продолжают стремительно снижаться в Волгограде

Падение цен на тепличные огурцы и помидоры началось не на днях. Еще неделей ранее их стоимость снизилась примерно на 5%. Теперь килограмм помидоров можно приобрести в среднем за 280,13 рубля, а свежие огурцы стали еще более доступными — их продают по 169,01 рубля за килограмм.