На предприятиях «Сибирского бетона» в Новосибирске и Красноярске установлены новые планетарные смесители

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На предприятиях ООО «Сибирский бетон» (дочернее общество АО «ХК “Сибцем”) установлены новые планетарные смесители. Оборудование введено в эксплуатацию на производственных участках красноярского и новосибирского подразделений.
Планетарные смесители заняли место выработавших ресурс тарельчатых аналогов. Агрегат для красноярского участка приобретен в комплекте с блоком дозаторов.
Оснащенные мощными и устойчивыми к износу лопастями, которые перемещаются одновременно вокруг собственной оси и вокруг оси чаши, новые смесители обеспечивают высокую скорость перемешивания, а также гомогенность смесей разного состава и назначения. Затраты на приобретение и монтаж оборудования составили 15,4 млн руб. (с учетом НДС).
«Применение универсальных агрегатов позволяет добиваться стабильных качественных характеристик выпускаемой продукции, — говорит управляющий директор ООО “Сибирский бетон” Александр Мезенцев. — Это поможет компании оставаться надежным поставщиком стройматериалов, соответствующих требованиям государственных стандартов и индивидуальным запросам потребителей».