Приоритетные отрасли для частных инвестиций назвали в Нижегородской области

Егор Поляков, замгубернатора Нижегородской области, принял участие в форуме «Россия зовет!», который состоялся 29 апреля в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-слубе правительства Нижегородской области.
В рамках дискуссии «2026 год: новые вызовы или переход к устойчивому развитию?» были затронуты вопросы перспектив ключевых отраслей, влияния макроэкономической ситуации на бизнес-стратегии, а также барьеров для рынков капитала и возможностей для инвесторов.
Егор Поляков презентовал приоритетные направления для привлечения частных инвестиций в регионе, особо выделив проекты, нацеленные на достижение технологического лидерства России. К ним относятся роботизация, беспилотные летательные аппараты, малотоннажная химия, биоэкономика и внедрение искусственного интеллекта в традиционные отрасли.
По словам замгубернатора, эти направления соответствуют стратегическому курсу страны и являются безусловным приоритетом. Отдельное внимание уделяется инвестициям в образовательную инфраструктуру, включая такие проекты, как ИТ-университет «Неймарк» и технопарк профессионального образования в «Нижполиграфе».
Среди других перспективных направлений были названы ИТ-сектор, создание центров обработки данных, развитие туристической инфраструктуры (гостиницы, глэмпинги), а также решение проблемы дефицита качественных складских помещений.
Касаясь текущей экономической ситуации, Егор Поляков отметил значительное влияние макроэкономических факторов на развитие региона. По его словам, последние годы Нижегородская область демонстрировала очень высокие темпы роста. 2025 год, безусловно, стал проверкой на прочность, учитывая внешние вызовы, высокие процентные ставки, укрепление рубля и жесткую денежно-кредитную политику.
Также рост ВРП замедлился до 1,1% и произошел преимущественно за счет потребительского сектора. Стало сложнее вкладывать бюджетные средства в масштабные проекты.
Регион стремится создавать благоприятные условия для инвесторов, как сообщил замгубернатора. Поддержка инвесторов и рост региональной экономики соответствуют задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», реализуемого в РФ с 2025 года.
Ранее инвестиционную карту обновили в Нижегородской области.