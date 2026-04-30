Проект красноярских энергетиков «Сибирь заряжает» стал победителем III Всероссийской инвестиционной премии «Вершина»

«Проект “Сибирь заряжает” начинался 5 лет назад, тогда количество электромобилей в Красноярске было мизерным. Развитие зарядной инфраструктуры стартовало со строительства быстрых зарядных станций на территориях больших парковок торговых центров. Затем проект стал ближе к людям. Электрозарядные станции открывались во дворах жилых домов. Это стало драйвером роста количества электромобилистов. Мы видим, что потребление электроэнергии на совместных электрозарядных станциях “Россети Сибирь” и СГК неуклонно растет. Благодарим за высокую оценку и поддержку проекта! Это вдохновляет развивать его дальше. Мы уверены, что будущее — за экоинфраструктурой», — прокомментировал главный эксперт департамента по развитию услуг и сервисов «Россети Сибирь» Михаил Козырев.