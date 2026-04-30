Проект красноярских энергетиков «Сибирь заряжает» стал победителем III Всероссийской инвестиционной премии «Вершина»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Совместный проект компаний «Россети Сибирь» и СГК стал победителем Всероссийской премии в области инвестиций в номинации «Лучший проект в сфере инфраструктуры». Награду победителям вручили 29 апреля на торжественной церемонии в рамках Кавказского инвестиционного форума.
Проект «Сибирь заряжает» направлен на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей и реализуется в рамках государственной Концепции по развитию электротранспорта в России до 2030 года. На сегодняшний день результатом проекта стало открытие 82 электрозарядных станций в Красноярске. Победа в престижной премии стала для компаний СГК и «Россети Сибирь» результатом синергии усилий на благо жителей.
«Проект “Сибирь заряжает” начинался 5 лет назад, тогда количество электромобилей в Красноярске было мизерным. Развитие зарядной инфраструктуры стартовало со строительства быстрых зарядных станций на территориях больших парковок торговых центров. Затем проект стал ближе к людям. Электрозарядные станции открывались во дворах жилых домов. Это стало драйвером роста количества электромобилистов. Мы видим, что потребление электроэнергии на совместных электрозарядных станциях “Россети Сибирь” и СГК неуклонно растет. Благодарим за высокую оценку и поддержку проекта! Это вдохновляет развивать его дальше. Мы уверены, что будущее — за экоинфраструктурой», — прокомментировал главный эксперт департамента по развитию услуг и сервисов «Россети Сибирь» Михаил Козырев.
«Проект по установке зарядных станций для электромобилей мы реализуем с 2021 года. Это логичное продолжение системной работы Компании по снижению нагрузки на окружающую среду и повышению качества жизни красноярцев. Сегодня Красноярск — лидер за Уралом по числу электрозаправочных станций. 82 станции расположены во всех районах Красноярска, в ключевых точках притяжения. Премия “Вершина” — это оценка ежедневного труда огромного числа людей — работников энергетической отрасли Красноярского края. Это мотивирует на новые проекты», — отметил руководитель программ развития СГК Игорь Загородний.
Согласно сводным расчётам Минприроды РФ, в 2025 году на транспорт приходится более 4 тыс. тонн выбросов в Красноярске. Эти выбросы концентрируются в приземном слое и поэтому максимально заметны для жителей. Согласно тем же расчётам, на 37 из 44 действующих в городе точек наблюдения транспорт является одним из ключевых источников загрязнения.
Правительство Красноярского края ведет работу по снижению этого воздействия: увеличивает долю автобусов на газомоторном топливе и электробусов в парке пассажирского транспорта. «Россети Сибирь» и СГК в рамках проекта «Сибирь заряжает» вносят свой вклад в развитие инфраструктуры для электротранспорта и повышение уровня экологического благополучия Красноярска.