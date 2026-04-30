Новак исключил ценовую войну после выхода ОАЭ из ОПЕК из-за дефицита топлива

Российский вице-премьер также подтвердил планы страны участвовать в сделке ОПЕК+. «Мы, как крупнейшая страна — производитель нефти, не собираемся выходить из ОПЕК-кооперации, потому что считаем, что она очень хорошо нивелирует риски нефтяных рынков во время кризиса, позволяет сохранять стратегию инвестиционной активности, перспективы развития отрасли и взаимодействие между странами в постоянном режиме», — пояснил Александр Новак.