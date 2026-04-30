ФНС проверит переводы на карту: какие суммы и частота вызовут вопросы

Федеральная налоговая служба и Банк России готовят новые инструменты для поиска тех, кто скрывает доходы от предпринимательства. Речь идет о россиянах, в том числе и волгоградцах, которые получают деньги за услуги репетитора, няни, парикмахера или ремонтника через обычные банковские переводы, но не платят с этого налоги.
Правительство уже внесло в Госдуму законопроект. Он обяжет банки автоматически сообщать в налоговую о клиентах с «рисками ведения предпринимательской деятельности». Сейчас ведомства прорабатывают конкретные критерии, по которым алгоритмы будут вычислять таких людей.
Один из обсуждаемых параметров — сумма дохода. Ранее Минфин называл порог в 2,4 млн рублей в год. Это ровно тот лимит, после которого самозанятый теряет право на льготную ставку налога. Однако источники говорят, что внимание могут привлечь и меньшие суммы. Важнее становится частота операций. Даже если вам переводят по 100 рублей, но делают это 100 раз, система может посчитать это коммерческими платежами.
Также анализируют географию и время поступлений. Если деньги приходят от людей из разных регионов, это может указывать на онлайн-торговлю. Переводы в рабочее время выглядят для алгоритмов подозрительнее, чем ночные поступления.
Хорошая новость: переводы самому себе между своими счетами в разных банках не будут считаться нарушением. Также обещают не трогать переводы между членами семьи. Причем понятие семьи хотят трактовать широко, включая сожителей. Правда, как именно налоговая будет узнавать о факте совместного проживания без официального брака, пока неясно.
Юристы предупреждают: под автоматические проверки могут попасть и обычные сборы денег. Например, старшие по дому, собирающие средства на шлагбаум, или казначеи родительских комитетов, покупающие шторы в класс.
Чтобы доказать налоговой непричастность к бизнесу, эксперты советуют сохранять все чеки и даже скриншоты переписок, где обсуждается цель сбора. Иначе двадцать переводов с пометкой «на шторы» система может принять за оплату услуг по пошиву, — сообщает НТВ.
