«Город безопасности»: в Енисейском речном пароходстве завершился месячник по охране труда

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 1 по 28 апреля на предприятиях компании «Норникель-Енисейское речное пароходство» проходил ежегодный месячник, посвящённый Дню охраны труда, объединивший сотни работников. Сотрудники участвовали в интерактивно-развлекательных мероприятиях в области производственной безопасности и знакомились с новыми технологическими решениями.
«Безопасность — это стратегический приоритет компании “Норникель”. Наша задача донести до сотрудника, что любая работа должна выполняться без риска для жизни и здоровья. Ответственность и обязанность каждого видеть опасность самим и оберегать коллег. Для этого существует много механизмов, вне зависимости от того, работает человек в офисе или на объекте, в порту или на судне. Например, каждый сотрудник может оперативно сообщить о рисках или небезопасной ситуации, которые он видит, по телефону или через корпоративные ресурсы, тем самым устранить потенциальное происшествие или даже спасти жизнь», — рассказал генеральный директор компании ООО «Норникель-Енисейское речное пароходство» Андрей Вискунов.
За время проведения месячника сотрудники поучаствовали в онлайн‑викторине «PRO безопасность» и командных квизах на нескольких крупных площадках компании: в Подтёсовской ремонтно-эксплуатационной базе флота, в Лесосибирском порту и в Енисейском речном пароходстве в Красноярске. Такая битва умов позволила актуализировать знания не только в области охраны труда, но и оказания первой помощи. Также в рамках месячника состоялся конкурс песен, рассказов, стихов и клипов. Условие одно — через творчество еще раз рассказать о безопасных подходах к выполнению рабочих задач.
Помимо интерактивно-развлекательных мероприятий, компания «Норникель-Енисейское речное пароходство» активно внедряет инновационные решения в области производственной безопасности. Так на трех мостовых кранах Подтёсовской РЭБ флота (в цехе технической эксплуатации, котельно‑корпусном и монтажно‑механическом) установили гобо‑проекторы. Устройства проецируют на пол световую окружность с надписью: «Опасная зона. Работает кран», визуально предупреждая персонал о перемещении груза. Кроме того, смонтированы видеокамеры на портальных кранах в Подтёсово (слип и котельно‑корпусной цех), а также в Красноярском судоремонтном центре. Камеры устраняют «слепые зоны», позволяя машинисту видеть груз и препятствия даже в тёмное время суток.
Также все самосвалы Енисейского речного пароходства, Красноярского и Лесосибирского портов оснастили устройствами ограничения скорости — система не позволяет разгоняться выше 5 км/ч при поднятом кузове и дополнительно подаёт звуковой и световой сигналы, напоминающие водителю опустить его. Тем самым предотвращает риски столкновения с препятствиями, например, эстакадами, линиями электропередач.
Завершило месячник по охране труда мероприятие для сотрудников и их семей на открытом воздухе под названием «Город безопасности». В течение нескольких часов участники в постановочных локациях приобретали навыки безопасного поведения: тренировались тушить возгорание, оказывать первую помощь, подбирать средства индивидуальной защиты.
Таким образом, вопросы безопасности в компании решаются комплексно. Во-первых, ведётся огромная работа с сотрудниками по повышению знаний и компетенций. Во-вторых, специалисты по охране труда находятся в постоянном диалоге с коллегами, чтобы вместе анализировать и технически совершенствовать условия работы на производстве там, где работники обнаруживают риски. Главная цель компании «Норникель» — создание безопасной рабочей среды, где жизнь и здоровье людей стоят на первом месте.