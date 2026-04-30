Ричмонд
+16°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США снизили импортную пошлину на фосфорные удобрения для компании «ФосАгро»

Министерство торговли США снизило пошлину на импорт фосфорных удобрений для российской компании «Апатит» (входит в группу «ФосАгро» (MOEX: PHOR)) на 5,5 п. п., до 12,7%. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на материалы ведомства. Новая пошлина действует с 17 апреля.

В 2021 году США установили для поставщиков фосфорных удобрений из России и Марокко компенсационные пошлины. Мера направлена на компенсацию государственных субсидий, которые, как считают в министерстве, компании получают в своих странах.

Из материалов мониторинга США следует, что текущая ставка пошлины для «Апатита» рассчитана после оценки госсубсидий в 2023 году. Ранее пошлина на импорт фосфорных удобрений составляла 18,2%. Пошлины для других российских компаний не пересматривались. Для «Еврохима» сбор составляет 23,8%, для прочих производителей — 16,3%.

АО «Апатит» — крупнейший в Европе производитель фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот, а также один из лидеров по объемам выпуска NPK-удобрений, аммиака и аммиачной селитры в России. Продукцию компании поставляют в страны Западной Европы, Азии, Африки и Америки.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше