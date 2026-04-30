Профилактический рейд провели полицейские и железнодорожники в Волгограде

Сотрудников транспортной полиции, железнодорожники и представители администрации Дзержинского района Волгограда провели в преддверии майских праздников профилактический рейд на станции Гумрак.
Горожанам напомнили о необходимости соблюдения правил личной безопасности у объектов железнодорожного транспорта. Участникам акции раздали тематические памятки, напомнили об ответственности за нарушение правил поведения на железной дороге.
«Во время акции было зафиксировано два факта нарушения правил перехода через железнодорожные пути, в том числе с участием подростка. С нарушителями провели профилактические беседы», — сообщают в пресс-службе ПривЖД.