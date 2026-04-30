На СберПрайм Зелёный Марафон в регионах Волго-Вятского банка уже зарегистрировались 10 тысяч участников

На забег, который пройдет при поддержке подписки СберПрайм, регистрация стартовала 8 апреля. За это время 10 тысяч любителей бега зарегистрировались на участие в девяти регионах.
В этом году СберПрайм Зелёный Марафон пройдёт в 13-й раз. Соревнования охватят 60 российских городов и ожидается, что станет одним из самых массовых не только в России, но и в мире.
В регионах СберПрайм Зелёный Марафон будет бесплатным. В каждом из девяти городов на территории присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка предусмотрены дистанция 4,2 км и детские старты, а в некоторых — будет доступна и 10-километровая трасса. В Ижевске, Йошкар-Оле и Кирове пройдут инклюзивные забеги. Во Владимире, Йошкар-Оле и Кирове будет организована дистанция по северной ходьбе, а в Ижевске пройдет костюмированный забег.
Бегунов и болельщиков кроме спортивных активностей 30 мая ждут развлекательные мероприятия. В Нижнем Новгороде, где ожидается больше всего участников, на сцену выйдет известный исполнитель, а в Казани праздник продолжится семейно-музыкальным фестивалем. В Кирове дети смогут принять участие в мастер-классе по управлению робособакой, в Чебоксарах всех ждет танцевальный мастер-класс, а в Йошкар-Оле мероприятие завершится яркой пенной шоу-дискотекой.
В Перми, Саранске, Ижевске и Кирове пройдут экологические акции, а во Владимире участники внесут свой вклад в создание арт-объекта из экологичных материалов.
Анна Забелина, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:
«Зелёный Марафон — это не просто спортивное событие, а традиция, объединяющая людей разных поколений и интересов. Мы видим, как с каждым годом всё больше семей, друзей и коллег выходят на старт. Мероприятие традиционно носит благотворительный характер — каждый участник может внести свой вклад в добрые дела, а Сбер удваивает итоговую сумму. Все собранные средства будут направлены на помощь детям, которым особенно нужна поддержка. Каждый шаг на Зелёном Марафоне — это шаг к большим переменам!».
Все добровольные пожертвования поступят в Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». На собранные средства некоммерческие организации откроют программы подготовки к школе для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. Внести свой вклад в эту работу любой желающий может на платформе СберВместе — участвовать в забеге для этого необязательно.
