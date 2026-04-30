Сибиряки предпочитают KIA: в Сбере рассказали о том, какие автомобили покупают через аккредитив клиенты

«Аккредитив — это современный технологичный стандарт безопасных сделок, который доступен полностью онлайн. Он подходит не только для автомобилей, но и для покупки техники, мебели, ценных бумаг, недвижимости и дорогостоящих услуг, расчетов по мировым соглашениям — только с начала года в Сибирском банке оформлено более 6 тысяч сделок с аккредитивом. Оформление занимает минуты в приложении, без визита в офис. Специалисты банка сопровождают сделку на всех этапах», — отметил Андрей Горбунов, заместитель председателя Сибирского банка Сбера.