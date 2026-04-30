Сибиряки предпочитают KIA: в Сбере рассказали о том, какие автомобили покупают через аккредитив клиенты

Сбер предлагает использовать аккредитив для покупки авто — это гарантия безопасной сделки для всех участников.
В числе наиболее популярных брендов авто, которые приобретают сибиряки через аккредитив — KIA, Nissan, Volkswagen и LADA. Средняя стоимость покупки — 2 млн рублей.
Аккредитив — это защищённый счёт, на котором покупатель резервирует средства под конкретную сделку. Деньги блокируются банком и становятся недоступны ни одной из сторон до тех пор, пока не будут выполнены чётко оговорённые условия договора. Банк выступает независимым гарантом, полностью исключая риск мошенничества.
Сбербанк интегрирует аккредитив в цифровые экосистемы. Совместный проект с Минцифры позволяет купить или продать подержанный автомобиль полностью онлайн через портал Госуслуг, а расчёты провести через аккредитив Сбера — оплата перечислится продавцу автоматически после подтверждения регистрации авто в ГИБДД.
«Аккредитив — это современный технологичный стандарт безопасных сделок, который доступен полностью онлайн. Он подходит не только для автомобилей, но и для покупки техники, мебели, ценных бумаг, недвижимости и дорогостоящих услуг, расчетов по мировым соглашениям — только с начала года в Сибирском банке оформлено более 6 тысяч сделок с аккредитивом. Оформление занимает минуты в приложении, без визита в офис. Специалисты банка сопровождают сделку на всех этапах», — отметил Андрей Горбунов, заместитель председателя Сибирского банка Сбера.
