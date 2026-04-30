Мощная поддержка Херсонской области

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Правительство России дополнительно направит около 2,5 млрд. рублей на поддержку Херсонской области.
Федеральное правительство продолжает системно поддерживать Херсонскую область. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о дополнительном финансировании — около 2,5 млрд. рублей направят на устойчивость регионального бюджета, выполнение социальных обязательств и закупку специализированных машин скорой помощи.
Ещё порядка 2 млрд. рублей выделят на формирование надёжного электросетевого комплекса в исторических регионах, включая Херсонскую область. Средства пойдут на оборудование и создание аварийного резерва, чтобы при повреждениях быстрее восстанавливать подачу света людям и предприятиям.
Об этом сообщил ТГ-канал Владимира Сальдо.
16+