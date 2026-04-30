Как проверить себя и компанию на возможные долги по налогам: 5 простых способов

Жителям Волгоградской области напомнили пять удобных способов проверки организации и самих на возможные долги.

Жителям Волгоградской области напомнили пять удобных способов проверки организации и самих на возможные долги по налогам. Как сообщает ИА «Высота 102», в четырех случаях волгоградцам нет необходимости выходить для этого из офиса или дома.

Пять способов проверки:

1. С помощью интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России.

2. На Едином портале государственных и муниципальных услуг.

3. В многофункциональном центре (МФЦ) или непосредственно в налоговой.

4. Позвонив по телефону единого Контакт-центра ФНС России 8 (800) 222−22−22,

5. Посредством СМС-информирования или получения сообщений на электронную почту (при представлении налогоплательщиком согласия по установленной форме).

— В согласии необходимо указать наименование и ИНН организации или фамилию, имя и отчество физического лица с паспортными данными, а также дату и место рождения. Также заполняются поля с адресом электронной почты и номером телефона, на которые будут приходить сообщения, — напоминают в УФНС России по Волгоградской области. — Представить согласие организации могут в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, для физических лиц наиболее оптимальный способ — через личный кабинет. Это можно сделать в разделе «Настройки профиля» — «Уведомления» — «Информирование о задолженности».

Оплатить задолженность по налогам можно онлайн — в личном кабинете или в мобильном приложении «Налоги ФЛ», с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин», в личном кабинете банков, на Госуслугах.