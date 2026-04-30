Как проверить себя и компанию на возможные долги по налогам: 5 простых способов

— В согласии необходимо указать наименование и ИНН организации или фамилию, имя и отчество физического лица с паспортными данными, а также дату и место рождения. Также заполняются поля с адресом электронной почты и номером телефона, на которые будут приходить сообщения, — напоминают в УФНС России по Волгоградской области. — Представить согласие организации могут в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, для физических лиц наиболее оптимальный способ — через личный кабинет. Это можно сделать в разделе «Настройки профиля» — «Уведомления» — «Информирование о задолженности».