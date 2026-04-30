Деньги для бизнеса Херсонщины

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Предприниматели Херсонской области привлекли 73 млн. рублей с господдержкой в первом квартале 2026 года.
Малый и средний бизнес исторических регионов в первом квартале 2026 года привлёк почти 1 млрд рублей при поддержке Национальной гарантийной системы. Для Херсонской области объём составил 72,8 млн рублей.
Нашему бизнесу нужны оборотные средства. Они дают возможность запускать новые направления и расширять действующие предприятия. Особенно это касается сельского хозяйства, переработки, торговли, строительства и услуг — тех сфер, которые напрямую работают на восстановление и развитие Херсонщины.
Национальная гарантийная система помогает предпринимателям получить заёмное финансирование, когда не хватает собственного залогового обеспечения. Оператором системы выступает Корпорация МСП. Один из ключевых инструментов — «зонтичные» поручительства: Корпорация берёт на себя часть обеспечения по кредиту перед банком, а предприниматель получает доступ к средствам для работы и развития.
Об этом сообщил ТГ-канал Владимира Сальдо.
