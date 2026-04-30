Деньги для бизнеса Херсонщины

Национальная гарантийная система помогает предпринимателям получить заёмное финансирование, когда не хватает собственного залогового обеспечения. Оператором системы выступает Корпорация МСП. Один из ключевых инструментов — «зонтичные» поручительства: Корпорация берёт на себя часть обеспечения по кредиту перед банком, а предприниматель получает доступ к средствам для работы и развития.