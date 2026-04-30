В Нижнем Тагиле не хватает курьеров и водителей

Список самых востребованных вакансий в Нижнем Тагиле 2026.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле сохраняется низкий уровень безработицы — всего 0,18%. В начале этого года в городе официально зарегистрировано 308 безработных горожан, а открыто 2500 вакансий. При этом, многих специалистов не хватает. Об этом сообщает Тагил. Лайф.

В городе не хватает курьеров, водителей, менеджеров, продавцов и кассиров. Также в городе не хватает врачей, поваров и уборщиц.

Врачам и инженерам в Нижнем Тагиле готовы платить до 150 тысяч рублей, слесарям — до 120 тысяч, токарям — до 190 тысяч, операторам станков с ЧПУ — до 300 тысяч рублей.

Средняя зарплата в городе за год подросла на 17% до 88 тысяч рублей.