В Нижнем Тагиле не хватает курьеров и водителей

В Нижнем Тагиле сохраняется низкий уровень безработицы — всего 0,18%. В начале этого года в городе официально зарегистрировано 308 безработных горожан, а открыто 2500 вакансий. При этом, многих специалистов не хватает. Об этом сообщает Тагил. Лайф.
В городе не хватает курьеров, водителей, менеджеров, продавцов и кассиров. Также в городе не хватает врачей, поваров и уборщиц.
Врачам и инженерам в Нижнем Тагиле готовы платить до 150 тысяч рублей, слесарям — до 120 тысяч, токарям — до 190 тысяч, операторам станков с ЧПУ — до 300 тысяч рублей.
Средняя зарплата в городе за год подросла на 17% до 88 тысяч рублей.