В Нижнем Тагиле не хватает курьеров и водителей

В Нижнем Тагиле сохраняется низкий уровень безработицы — всего 0,18%. В начале этого года в городе официально зарегистрировано 308 безработных горожан, а открыто 2500 вакансий. При этом, многих специалистов не хватает. Об этом сообщает Тагил. Лайф.